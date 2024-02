MAISON ORANGE XXL WAREHOUSE Nantes, vendredi 1 mars 2024.

Après une date mémorable avec Eargasm God en Juillet dernier, Maison Orange est de retour avec une expérience en mode Boiler Room avec une scène à 360° dans la main room du Warehouse à Nantes le vendredi 01 Mars 2024. Line Up : ?? CERA KHIN : Tunisienne basée à Berlin, Cera Khin propose une techno hardcore et une hard trance taillée pour les sets de grands soirs.?? AND : Tout droit venu d’Angleterrre, AnD est un véritable pionnier dans le monde la techno rapide et puissante.?? KYZWALL B2B LHAPPYAWER : D’un côté l’un des résidents de We Are Rave et de l’autre LHAPPYAWER, l’une des figures de Maison Orange.?? MIZA : Accrochez-vous, la proposition de la dernière recrue de Maison Orange est haute en couleurs et très bien groovy.?? BETÏSES ARNAKIN : D’un côté, BETÏSES, l’une des figures du Collectif Evidence, de l’autre, Arnakin l’un des représentants de la Rave et de la HardTrance.?? ENIGMATIK : Résident historique du collectif Maison Orange, on ne compte plus les indénombrables sets mémorables de l’artiste au Warehouse. Plongez dans une immersion totale avec des invités d’exception, des performances Techno, Eurodance & Hardgroove sur une scène à 360°, des artifices scintillants, des strass, des paillettes et bien plus encore … Interdit aux mineurs. La direction se réserve le droit d’entrée. Pièce d’identité obligatoire.

Tarif : 19.00 – 19.00 euros.

Début : 2024-03-01 à 23:55

WAREHOUSE QUAI DES ANTILLES 44200 Nantes 44