Périgueux Talhier culturau occitan de Perigüers : Joan Claudi Martegoute Maison Occitana de Perigòrd Périgueux, 7 décembre 2023, Périgueux. Talhier culturau occitan de Perigüers : Joan Claudi Martegoute Jeudi 7 décembre, 20h30 Maison Occitana de Perigòrd Flora daus cauces de Perigord per un especialista de las plantas de la region Maison Occitana de Perigòrd 21 rue Béranger 24000 Périgueux Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 06 23 91 65 23 »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 67 78 86 75 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-07T20:30:00+01:00 – 2023-12-07T22:00:00+01:00

