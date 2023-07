DUO RÉFLECTIONS Maison Nougaro Toulouse, 5 octobre 2023, Toulouse.

DUO RÉFLECTIONS Jeudi 5 octobre, 21h30 Maison Nougaro Tarif : 10 € – assis

En partenariat avec l’Association Maison Nougaro – Fabrique du présent

★ Sylvain Rey, piano / Leandro Lòpez-Nussa, guitare

Le piano du Sud-Ouestin Sylvain Rey, la guitare du Cubain Leandro Lòpez-Nussa, depuis 2017, l’alchimie a trouvé le parfait équilibre. Pourtant une telle formule instrumentale, pour périlleuse qu’elle paraisse puisqu’elle prive de la liberté totale du jeu en solo et du soutien de formations plus larges, n’a pas retenu les deux musiciens pour créer le Duo Réflections. Avec, en tête et au cœur, des passions communes. Celles pour le grand répertoire des standards, l’improvisation, la composition et une relation privilégiée avec le public. Sur scène, comme sur leur premier album éponyme paru en 2020 (sous la direction de Denis Badault) s’illustre une connivence rare, une vaste culture harmonique, une imagination féconde et un certain goût du risque indispensable à toute reprise digne de ce nom de Duke Ellington ou Miles Davis.

➤ Plus d’information : https://www.duoreflections.com/

https://www.youtube.com/watch?v=CqYtXDdILuI

Maison Nougaro Péniche Sanctanox, Ponts Jumeaux 31200 Toulouse Toulouse 31200 Minimes / Barrière de Paris / Ponts-Jumeaux Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://maison-nougaro.fr/ »}] [{« link »: « https://www.duoreflections.com/ »}, {« data »: {« author »: « Duo Ru00e9flections », « cache_age »: 86400, « description »: « Duo Ru00e9flections vous offre cette version du00e9structuru00e9e du standard de Thelonious Monk, live en studio !nnExtrait de l’album « Duo Ru00e9flections » paru le 15 mai 2020.nnSylvain Rey – piano, arrangementnLeandro Lopez-Nussa – guitare, arrangement nnPrise de son/mixage/mastering : Julien Lebart (studio Just Doudou-Hit!)nVidu00e9o et montage : Ku00e9vin FrolynnEcouter et acheter l’album : https://duoreflections.bandcamp.com/releasesnSite officiel : https://www.duoreflections.com/nFacebook : https://www.facebook.com/duo.reflectionsnInstagram : https://www.instagram.com/duoreflections/nnContact et booking :nncontact@duoreflections.comn07 62 55 70 65 // 06 35 77 03 94″, « type »: « video », « title »: « Duo Ru00e9flections – « Oui Si/We See » (Duo Ru00e9flections/T. Monk) », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/CqYtXDdILuI/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=CqYtXDdILuI », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCA4L6GRKZm8AQooNm_-pNsQ », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=CqYtXDdILuI »}] https://maison-nougaro.fr/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-05T21:30:00+02:00 – 2023-10-05T23:30:00+02:00

2023-10-05T21:30:00+02:00 – 2023-10-05T23:30:00+02:00

Jazz Musique

©Cécile Dardel