Le Haillan Atelier jardinage : Rentrée au potager Maison Nina Simone Le Haillan, 3 septembre 2023, Le Haillan. Atelier jardinage : Rentrée au potager Dimanche 3 septembre, 10h00 Maison Nina Simone Gratuit Atelier jardinage : Rentrée au potager La saison bat son plein au potager ! Adultes ou enfants, novices ou expérimentés, venez retrouver l’association La Mauvaise Herbe pour partager un moment convivial autour du jardinage, dimanche 3 septembre de 10h à 12h, dans le jardin de la Maison Nina Simone Gratuit et sans inscription. Maison Nina Simone 12 rue Georges clémenceau 33185 Le HaillanC Le Haillan 33185 Gironde Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-03T10:00:00+02:00 – 2023-09-03T12:00:00+02:00

