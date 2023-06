Visite guidée de la maison de Nicéphore Niépce Maison Nicéphore Niépce Saint-Loup-de-Varennes, 16 septembre 2023, Saint-Loup-de-Varennes.

Visite exceptionnelle en présence des co-fondateurs du projet :

– Jean-Louis Bruley, responsable de la reconstitution du Pyréolophore ;

– Manuel Bonnet, descendant direct de Nicéphore Niépce, comédien, co-auteur avec Jean-Louis Marignier de l’ouvrage Niépce, correspondance et papiers publié par les éditions Maison Nicéphore Niépce en 2003, et à l’initiative du bicentenaire en 2007 du Pyréolophore des frères Niépce ;

– Pierre-Yves Mahé, qui dirige le projet Maison Nicéphore Niépce depuis son origine en juillet 1999.

La maison de Niépce à Saint-Loup-de-Varennes est le lieu singulier où Nicéphore Niépce inventa la photographie sous le nom d'héliographie puis de physautotype. On sait moins que c'est aussi dans cette propriété qu'il inventa avec son frère Claude le premier moteur à explosion et qu'il perfectionna le vélocipède.

Lors de la visite guidée, vous allez revivre l’histoire en ces lieux. Vous pourrez manipuler la reconstitution exacte du premier appareil photo au monde et observer les héliographies réalisées par un chercheur du CNRS selon les procédés originaux de l’inventeur : images au bitume de Judée et à l’essence de lavande sur verre, cuivre, étain, argent. Une copie fidèle du vélocipède que Niépce utilisait sur les chemins du village sera à votre disposition pour vous exercer autour de la propriété.

La Maison Nicéphore Niépce est financée par Spéos, l'école photo-vidéo internationale.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T13:00:00+02:00

