Journées Européennes du Patrimoines – Visite guidée de l’exposition « Graine de textile – Le chanvre, une culture oubliée ? » Maison Nature & Patrimoines Castellane, 16 septembre 2023, Castellane.

Castellane,Alpes-de-Haute-Provence

La Maison Nature & Patrimoines vous propose de découvrir son exposition annuelle « Graine de textile – Le chanvre, une culture oubliée ? » !.

2023-09-16 15:00:00 fin : 2023-09-16 15:45:00. .

Maison Nature & Patrimoines Place Marcel Sauvaire

Castellane 04120 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur



The Maison Nature & Patrimoines invites you to discover its annual exhibition « Graine de textile – Le chanvre, une culture oubliée? »!

La Maison Nature & Patrimoines le invita a descubrir su exposición anual « Graine de textile – Le chanvre, une culture oubliée?

Das Maison Nature & Patrimoines lädt Sie ein, seine Jahresausstellung « Graine de textile – Le chanvre, une culture oubliée? » zu entdecken!

Mise à jour le 2023-07-14 par Mairie de Castellane