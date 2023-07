Journées Européennes du Patrimoine – Animations et visites – Maison Nature & Patrimoines Maison Nature & Patrimoines Castellane, 16 septembre 2023, Castellane.

Castellane,Alpes-de-Haute-Provence

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoines venez profiter de visites guidées et spectacle de danse !.

2023-09-16 10:00:00 fin : 2023-09-17 18:30:00. .

Maison Nature & Patrimoines Place Marcel Sauvaire

Castellane 04120 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur



Come and enjoy guided tours and a dance show during the European Heritage Days!

Venga y disfrute de visitas guiadas y un espectáculo de danza durante las Jornadas Europeas del Patrimonio

Anlässlich der Europäischen Tage des Denkmals können Sie an Führungen und Tanzvorführungen teilnehmen!

