Suivez le guide ! Les légendes urbaines de Castellane Dimanche 17 septembre, 11h00 Maison nature & patrimoines Renseignements : 04 92 83 19 23 / maisonnaturepatrimoines@gmail.com

Partez à la découverte du village de Castellane : passage de Napoléon, crétin des Alpes, tunnel sous le Roc, la construction des barrages, tout savoir sur les histoires et légendes urbaines, avec Cléo guide-conférencière

Maison nature & patrimoines Place Marcel Sauvaire, 04120 Castellane Castellane 04120 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’azur 04 92 83 19 23 http://www.maison-nature-patrimoines.com La Maison Nature & Patrimoines est située au cœur de Castellane et regroupe le Relais du Parc naturel régional du Verdon, le musée Sirènes et Fossiles et le musée du Moyen Verdon. Point de départ, d’accueil et de découverte, elle ouvre ses portes sur les richesses naturelles et culturelles du territoire du Verdon grâce à : 2 musées, 1000 conseils du Parc du Verdon, 1 boutique, des expositions…

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T11:00:00+02:00 – 2023-09-17T12:00:00+02:00

