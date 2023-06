Visite libre de la maison natale Jean-François Millet Maison natale Jean-François Millet Hameau Gruchy, 16 septembre 2023, Hameau Gruchy.

Visite libre de la maison natale Jean-François Millet 16 et 17 septembre Maison natale Jean-François Millet

Le site offre un parcours de visite mêlant œuvres originales, objets de la vie quotidienne, outils agricoles et présentations audiovisuelles sur la vie et l’œuvre du peintre de L’Angélus et Des Glaneuses.

Découvrez également deux expositions temporaires :

« Retourner la terre » : Bernard CLARISSE propose, à travers ses œuvres, une interprétation du travail de la terre, inspirée par la lecture des auteurs grecs et par l’histoire de l’art. Cette exposition propose un dialogue entre les œuvres de Bernard CLARISSE et une sélection d’œuvres de la collection de la Maison natale Jean-François Millet.

« Les paysages-souvenirs » : Installé à Barbizon dès 1849, Jean-François Millet revient très peu à Gruchy, « son endroit », mais en croque les paysages à chacun de ses voyages. Jean-Baptiste Millet, petit frère et élève de Jean-François, démontre également un profond attachement à Gruchy et aux paysages de son enfance. Dans le cabinet d’art graphique, à travers une sélection de dessins originaux, découvrez La Hague des deux frères Millet.

Maison natale Jean-François Millet Hameau Gruchy, Gréville-Hague, 50440 La Hague Hameau Gruchy 50440 Gréville-Hague Manche Normandie 02 33 01 81 91 http://patrimoine.manche.fr Gruchy fut une une source d’inspiration majeure pour Jean-François Millet. Grâce à un parcours original, mêlant œuvres originales, objets ethnographiques, audiovisuels, découvrez la vie et l’œuvre du peintre des réalités paysannes. Autour de la maison natale, Les Premiers pas, La Becquée et la Précaution maternelle sont réinterprétés et mis en scène sous forme de silhouettes.

© maison J-F Millet

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

maison natale Jean-François Millet