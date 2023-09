Cet évènement est passé Déambulation-Conférence : Sur les traces brestoises de Victor Ségalen Maison Natale de Victor Segalen Brest Catégories d’Évènement: Brest

Finistère Déambulation-Conférence : Sur les traces brestoises de Victor Ségalen Maison Natale de Victor Segalen Brest, 16 septembre 2023, Brest. Déambulation-Conférence : Sur les traces brestoises de Victor Ségalen Samedi 16 septembre, 14h30 Maison Natale de Victor Segalen sur inscription. 30 places disponibles. Prévoir une tenue confortable. Déambulez du 17 rue Massillon où naquit Victor Segalen jusqu’au Cours Dajot où une stèle l’honore.

Ce sera l'occasion de parler du médecin, de l'écrivain, de l'archéologue, du musicien et du Brest d'alors.

Maison Natale de Victor Segalen
17 rue Massillon, 29200, Brest

Accessible PMR, à pied ou en vélo, tramway arrêt Saint Martin

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T15:30:00+02:00

