Visite de la maison natale de Victor Hugo

Doubs Visite de la maison natale de Victor Hugo Maison natale de Victor Hugo Besancon, 16 septembre 2023, Besancon. Visite de la maison natale de Victor Hugo 16 et 17 septembre Maison natale de Victor Hugo Entrée libre Pour la 40e édition des Journées européennes du patrimoine, venez visiter librement la maison natale de Victor Hugo et découvrir les combats de l’écrivain engagé pour la liberté et les droits.

La maison accessible librement de 10h30 à 18h. Une visite guidée gratuite, sans réservation, est organisée à 11h (25 personnes maximum). Maison natale de Victor Hugo 140 Grande Rue, 25000 Besançon Besancon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté 03 81 87 85 35 http://www.besancon.fr/hugo Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:30:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

Maison natale de Victor Hugo
140 Grande Rue, 25000 Besançon
Besancon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
03 81 87 85 35
http://www.besancon.fr/hugo

