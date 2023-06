Venez découvrir la maison natale de cet ancien prêtre lazariste Maison natale de Saint Jean-Gabriel Perboye Montgesty Montgesty Catégories d’Évènement: Lot

Venez découvrir la maison natale de cet ancien prêtre lazariste

Maison natale de Saint Jean-Gabriel Perboye
Montgesty, 16 septembre 2023

16 et 17 septembre
Gratuit. Entrée libre.

Assistez à une visite commentée de la maison natale de Jean-Gabriel Perboyre.

Maison natale de Saint Jean-Gabriel Perboye
1625 route du Puech, 46150 Montgesty
Montgesty 46150 Lot Occitanie

Située sur la commune de Montgesty, département du Lot, la maison natale est restée dans son état d'origine.

L’association des amis de Jean-Gabriel Perboyre gère la maison natale du saint canonisé par Jean-Paul II en 1996. Saint Jean-Gabriel Perboyre est mort en martyr en Chine, en 1840. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

©Simone Saint-Aubert

