Les Rendez-vous de la Possonnière Maison natale de Ronsard Vallée-de-Ronsard, 13 juillet 2023, Vallée-de-Ronsard.

Vallée-de-Ronsard,Loir-et-Cher

Festival consacré aux musiques de la Renaissance. Dans le manoir, embelli par le père du poète au retour des guerres d’Italie, la saison 2023 vous plongera dans l’univers du Cinquecento, source rayonnante d’inspiration pour l’Europe musicale de la Renaissance..

Maison natale de Ronsard

41800 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire



Festival dedicated to Renaissance music. In the manor house, embellished by the poet’s father on his return from the Italian wars, the 2023 season will plunge you into the world of the Cinquecento, a radiant source of inspiration for the musical Europe of the Renaissance.

Un festival dedicado a la música del Renacimiento. En la casa solariega, embellecida por el padre del poeta a su regreso de las guerras italianas, la temporada 2023 le sumergirá en el mundo del Cinquecento, radiante fuente de inspiración para la Europa musical del Renacimiento.

Festival, das der Musik der Renaissance gewidmet ist. In dem Herrenhaus, das der Vater des Dichters nach seiner Rückkehr aus den Italienischen Kriegen verschönert hatte, tauchen Sie in der Saison 2023 in die Welt des Cinquecento ein, einer strahlenden Quelle der Inspiration für das musikalische Europa der Renaissance.

