Visite guidée maison de Paul Verlaine Maison natale de Paul Verlaine Metz, 16 septembre 2023, Metz.

Visite guidée maison de Paul Verlaine 16 et 17 septembre Maison natale de Paul Verlaine Sur inscription, à partir du 7 septembre. Payantes : pour les plus de 26 ans ; Gratuites pour les moins de 26 ans.

L’appartement du premier étage dans lequel vivaient les Verlaine est aujourd’hui animé par l’association Les Amis de Verlaine.

Maison natale de Paul Verlaine 2 rue Haute-Pierre, 57000 Metz Metz 57045 Nouvelle Ville Moselle Grand Est 06 34 52 22 34 http://www.amis-verlaine.net/ [{« type »: « email », « value »: « admmaisondeverlaine@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 34 52 22 34 »}] Maison natale du poète Paul Verlaine né à Metz en 1844, cet édifice est devenu une Maison d’écrivain et de patrimoine littéraire depuis 2012. Le premier étage, ambiance Second Empire, est un espace muséologique consacré au poète, à sa vie, à son œuvre, à l’art du XIXe siècle et à l’histoire locale de la période de la guerre de 1870-71 et l’Annexion. C’est une maison messine typique avec une façade et un portail du XVIIIe siècle. L’association des Amis de Verlaine anime le lieu.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T15:00:00+02:00

2023-09-17T17:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

maison de Paul Verlaine