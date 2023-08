Visite de la maison natale de Marcel Pagnol Maison natale de Marcel Pagnol Aubagne Catégories d’Évènement: Aubagne

Bouches-du-Rhône Visite de la maison natale de Marcel Pagnol Maison natale de Marcel Pagnol Aubagne, 16 septembre 2023, Aubagne. Visite de la maison natale de Marcel Pagnol 16 et 17 septembre Maison natale de Marcel Pagnol Vous pourrez visiter gratuitement ce lieu rendant hommage à notre académicien. Deux espaces sont aménagés : une reconstitution fidèle de l’appartement où est né l’écrivain ainsi qu’une salle d’exposition avec des documents évoquant son enfance. Le musée intègre aussi une salle de projection où vous sera présenté un film documentaire sur la vie et l’œuvre de Marcel Pagnol. Maison natale de Marcel Pagnol 16 cours Barthélemy, 13400 Aubagne Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:30:00+02:00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

