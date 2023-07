Exposition « Les manifestations sportives au profit des laboratoires en 1923 » Maison natale de Louis Pasteur Dole, 16 septembre 2023, Dole.

En lien avec notre exposition temporaire consacrée aux 100 ans du musée et la thématique des journées du patrimoine valorisant le patrimoine du sport, nous présenterons la diversité et le nombre important des manifestations sportives organisées au profit des laboratoires scientifiques en mai et juin 1923, lors du centenaire de la naissance de Louis Pasteur.

Maison natale de Louis Pasteur 43 rue Pasteur 39100 Dole Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté 03 84 72 20 61 http://www.terredelouispasteur.fr [{« type »: « phone », « value »: « 03 84 72 20 61 »}] Au bord du canal des Tanneurs, la maison qui a vu naître Louis Pasteur à Dole représente le point de départ de l’incroyable destinée du plus célèbre des savants français. À travers un parcours ludique et attractif, la maison retrace son œuvre de scientifique en explorant tour à tour tous les champs de la connaissance que Pasteur a mis en avant. Surtout connue pour la découverte du vaccin contre la rage, l’œuvre scientifique de Louis Pasteur s’étend à de très nombreux domaines, de l’étude des cristaux jusqu’à celle des maladies du ver à soie, en passant par l’étude des fermentations du vin et de la bière. À partir d’objets et de documents personnels, la maison natale montre comment Louis Pasteur, l’enfant de Dole, est devenu la figure du scientifique par excellence, connu dans le monde entier. Premier musée dédié à Pasteur en France, la maison natale occupe une place centrale dans la création de la légende pasteurienne. Louis Pasteur lui-même est venu vers la fin de sa vie inaugurer une plaque sur la façade, qui rappelle que c’est là qu’il a vu le jour. Lieu majeur de la construction symbolique de Louis Pasteur comme bienfaiteur de l’humanité, sa maison natale devient aujourd’hui un espace en prise avec la représentation de la science contemporaine. Aujourd’hui, davantage qu’un musée, la maison natale de Pasteur est un lieu de questionnement sur la science et sur la figure du savant, qui associe des approches artistiques, sociales ou symboliques de la science, à partir de l’œuvre et de la postérité de Louis Pasteur.

