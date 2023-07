Visite commentée de la maison natale de Louis Pasteur Maison natale de Louis Pasteur Dole, 16 septembre 2023, Dole.

Visite commentée de la maison natale de Louis Pasteur 16 et 17 septembre Maison natale de Louis Pasteur Entrée libre, 30 participants.max | Horaires des visites variables en fonction de l’affluence.

En cette année de célébration du bicentenaire de la naissance de Pasteur, venez visiter la maison où il vit le jour et qu’il a lui-même inaugurée en 1883 !

Durée de la visite : 45 minutes.

Maison natale de Louis Pasteur 43 rue Pasteur 39100 Dole Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté 03 84 72 20 61 http://www.terredelouispasteur.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.terredelouispasteur.fr/la-maison-natale-de-louis-pasteur-a-dole/ »}] [{« data »: {« author »: « JURA, TERRE DE LOUIS PASTEUR », « cache_age »: 86400, « description »: « Les Maisons de Louis Pasteur cu00e9lu00e8brent en 2022 la naissance du savant jurassiennPasteur est nu00e9 le 27 du00e9cembre 1822 u00e0 Dole. Son pu00e8re est tanneur et achu00e8te en 1830 une tannerie u00e0 Arbois.nPasteur passe son enfance et sa jeunesse dans son Jura natal auquel il reste tru00e8s attachu00e9 toute sa vie durant. Chaque annu00e9e, il revient dans la ru00e9gion pour des vacances agru00e9mentu00e9es d’expu00e9riences scientifiques.nnnDe la tannerie u00e0 Dole ou00f9 il a vu le jour en 1822 u00e0 sa maison du2019Arbois, ou00f9 il a installu00e9 son laboratoire personnel u00e0 lu2019u00e2ge adulte. De sa vigne de Rosiu00e8res ou00f9 il a menu00e9 ses travaux sur les fermentations des vins, au sommet du Mont Poupet ou00f9 il a ouvert des ballons. Louis Pasteur a marquu00e9 les lieux de son empreinte, multipliant des expu00e9riences u00e0 lu2019origine du2019une vu00e9ritable ru00e9volution scientifiqueu2026 nPour 2022, autant de visites incontournables pour comprendre lu2019inspiration et la construction de ce chimiste u00ab made in Jura u00bb », « type »: « video », « title »: « Les Maisons de Louis Pasteur cu00e9lu00e8brent en 2022 la naissance du savant jurassien. », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/-G7WVn9qte8/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=-G7WVn9qte8 », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCX9pWCr0Auxr3JGQZFtZ0Rg », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=-G7WVn9qte8 »}] Au bord du canal des Tanneurs, la maison qui a vu naître Louis Pasteur à Dole représente le point de départ de l’incroyable destinée du plus célèbre des savants français. À travers un parcours ludique et attractif, la maison retrace son œuvre de scientifique en explorant tour à tour tous les champs de la connaissance que Pasteur a mis en avant. Surtout connue pour la découverte du vaccin contre la rage, l’œuvre scientifique de Louis Pasteur s’étend à de très nombreux domaines, de l’étude des cristaux jusqu’à celle des maladies du ver à soie, en passant par l’étude des fermentations du vin et de la bière. À partir d’objets et de documents personnels, la maison natale montre comment Louis Pasteur, l’enfant de Dole, est devenu la figure du scientifique par excellence, connu dans le monde entier. Premier musée dédié à Pasteur en France, la maison natale occupe une place centrale dans la création de la légende pasteurienne. Louis Pasteur lui-même est venu vers la fin de sa vie inaugurer une plaque sur la façade, qui rappelle que c’est là qu’il a vu le jour. Lieu majeur de la construction symbolique de Louis Pasteur comme bienfaiteur de l’humanité, sa maison natale devient aujourd’hui un espace en prise avec la représentation de la science contemporaine. Aujourd’hui, davantage qu’un musée, la maison natale de Pasteur est un lieu de questionnement sur la science et sur la figure du savant, qui associe des approches artistiques, sociales ou symboliques de la science, à partir de l’œuvre et de la postérité de Louis Pasteur.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:30:00+02:00 – 2023-09-16T12:30:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

© Henri Bertand