Jura Exposition « Le musée Pasteur fête ses 100 ans » Maison natale de Louis Pasteur Dole, 15 septembre 2023, Dole. Exposition « Le musée Pasteur fête ses 100 ans » 15 – 17 septembre Maison natale de Louis Pasteur Entrée libre Découvrez librement l’exposition temporaire « Le musée Pasteur fête ses 100 ans » à l’occasion des Journées européennes du patrimoine. Maison natale de Louis Pasteur 43 rue Pasteur 39100 Dole Dole 39100 Azans Jura Bourgogne-Franche-Comté Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T09:30:00+02:00 – 2023-09-15T12:30:00+02:00

2023-09-15T09:30:00+02:00 – 2023-09-15T12:30:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 © Ville de Dole

