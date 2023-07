Découverte de la Maison Natale de l’Abbé Prévost Maison natale de l’Abbé Prévost Hesdin Catégories d’Évènement: Hesdin

Pas-de-Calais Découverte de la Maison Natale de l’Abbé Prévost Maison natale de l’Abbé Prévost Hesdin, 16 septembre 2023, Hesdin. Découverte de la Maison Natale de l’Abbé Prévost 16 et 17 septembre Maison natale de l’Abbé Prévost Monument historique du 17ème siècle, la maison natale de l’Abbé Prévost, auteur de Manon Lescaut, a été rachetée par des particuliers. Actuellement en travaux de restauration, les propriétaires proposent de découvrir la cour intérieure. L’Atelier Terre Franck Groux, céramiste, installé au sein de la maison natale de l’Abbé Prévost est l’occasion de découvrir les techniques liées à l’univers de la poterie et de la céramique. Maison natale de l’Abbé Prévost 11 rue Daniel Lereuil 62447 Hesdin Hesdin 62140 Pas-de-Calais Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 Maison natale de l’Abbé Prévost Détails Catégories d’Évènement: Hesdin, Pas-de-Calais Autres Lieu Maison natale de l'Abbé Prévost Adresse 11 rue Daniel Lereuil 62447 Hesdin Ville Hesdin Departement Pas-de-Calais Lieu Ville Maison natale de l'Abbé Prévost Hesdin

Maison natale de l'Abbé Prévost Hesdin Pas-de-Calais https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/hesdin/