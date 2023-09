Cet évènement est passé Exposition ‘la terre au service de la table’ par Franck Groux, céramiste Maison natale de l’Abbé Prévost Hesdin Catégories d’Évènement: Hesdin

Pas-de-Calais Exposition ‘la terre au service de la table’ par Franck Groux, céramiste Maison natale de l’Abbé Prévost Hesdin, 16 septembre 2023, Hesdin. Exposition ‘la terre au service de la table’ par Franck Groux, céramiste 16 et 17 septembre Maison natale de l’Abbé Prévost Exposition et vente de pièces de vaisselle uniques, présentation des différentes terres et des modes de traitement de la terre pour l’usage alimentaire. Démonstration au tour. La question du raku dans l’alimentaire. Maison natale de l’Abbé Prévost 11 rue Daniel Lereuil 62447 Hesdin Hesdin 62140 Pas-de-Calais Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00
2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

