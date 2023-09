Cet évènement est passé Découvrez en visite guidée, la maison de Jean-Henri Fabre, homme de science et humaniste du XIXe siècle Maison natale de Jean-Henri Fabre Saint-Léons Catégories d’Évènement: Aveyron

Saint-Léons Découvrez en visite guidée, la maison de Jean-Henri Fabre, homme de science et humaniste du XIXe siècle Maison natale de Jean-Henri Fabre Saint-Léons, 17 septembre 2023, Saint-Léons. Découvrez en visite guidée, la maison de Jean-Henri Fabre, homme de science et humaniste du XIXe siècle Dimanche 17 septembre, 14h00 Maison natale de Jean-Henri Fabre Gratuit. Entrée libre. À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la maison natale de Jean-Henri Fabre sera ouverte au public, et les Amis de Jean-Henri Fabre proposeront des visites commentées de la maison natale. À 15h et à 17h : histoire de la statue du célèbre entomologiste ainsi que des lectures de textes : « Jean-Henri Fabre, entre poésie et modernité ». Bouquinerie : vente de livres de Jean-Henri Fabre et sur Jean-Henri Fabre, livres nature, affiches. Maison natale de Jean-Henri Fabre 12780 Saint-Léons Saint-Léons 12780 Aveyron Occitanie 05 65 58 50 50 http://www.micropolis-aveyron.com Au cœur du village de Saint-Léons se trouve la maison natale de Jean-Henri Fabre. Bâtisse rurale, elle offre la reconstitution du cadre de vie du XIXe siècle. À la nuit tombée, vous pourrez également admirer la mise en lumière de l’édifice et la sculpture de lumière de l’artiste toulousain Cédric Le Borgne. A75 sortie 44.1. Au cœur du village de Saint-Léons, parcours fléché à partir de Micropolis, la cité des insectes. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

