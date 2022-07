Découvrez où est né et à grandi le savant Gay Lussac Maison natale de Gay Lussac Saint-Léonard-de-Noblat Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Découvrez où est né et à grandi le savant Gay Lussac

Samedi 17 septembre, 10h30, 11h00, 11h30, 12h00, 14h00, 14h30, 15h00, 15h30, 16h00

Gratuit. Entrée libre. Visite par groupe de 8 personnes.

Visite guidée de la maison par les propriétaires ! Maison natale de Gay Lussac 8 bis place Gay Lussac, 87400 Saint-Léonard-de-Noblat Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine Parking au pied de la maison.

06 31 83 20 45

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-09-17T10:30:00+02:00

2022-09-17T16:30:00+02:00 ©LucasD – sous licence Creative Commons

