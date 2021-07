Maison natale de Condorcet MAISON NATALE DE CONDORCET, 19 septembre 2021-19 septembre 2021, Ribemont.

Maison natale de Condorcet

MAISON NATALE DE CONDORCET, le dimanche 19 septembre à 10:30

Nicolas de Condorcet (1743-1794) est un philosophe et mathématicien, reconnu pour ses travaux sur le calcul intégral. Elève de d’Alembert et membre de l’Académie royale des Sciences dès 1769, ses recherches mathématiques, économiques et philosophiq ues l’associent au mouvement des Lumières. Il mène une réflexion profonde sur l’éducation publique et publie en ce sens quatre mémoires en 1790. Deux ans plus tard, il présente son « Rapport et projet de décret sur l’organisation générale de l’instruction publique » qui est rejeté, et dont les principes de laïcité et de gratuité de l’éducation devront attendre encore un siècle avant d’être appliqués. Il est né dans cette maison de Ribemont, qui est depuis devenue un musée évoquant la vie de la cité comme l’œuvre de l’Illustre. Construite à la fin du XVIIe siècle par les Gaudry, famille maternelle de Condorcet, la demeure natale du philosophe connaîtra une succession de propriétaires privés. Léon Hennique (1850-1935) écrivain, exécuteur testamentaire des Frères Goncourt et premier président de la célèbre Académie, y habitera. La maison, propriété de la Ville de Ribemont depuis 1989, présente la vie et l’œuvre de Condorcet, la vie d’hommes célèbres nés à Ribemont : Nicolas Blondel, (1618-1686) architecte royal, et le général Saint-Hilaire, (1761-1809), inhumé au Panthéon.

Entrée libre

Visite libre. Accueil et commentaires par Mme Micheline BLANGY et Mme Bérénice BOURDIN

MAISON NATALE DE CONDORCET RUE CONDORCET 02240 RIBEMONT Ribemont Aisne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T10:30:00 2021-09-19T18:00:00