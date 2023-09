Visites guidées de la Maison natale Charles de Gaulle Maison natale Charles de Gaulle Lille, 14 octobre 2023, Lille.

Découvrez les secrets de la Maison natale Charles de Gaulle lors d’une visite guidée spécialement adaptée pour les Journées nationales de l’archittecure.

Une projection sur les coulisses du chantier de rénovation vous est proposée en introduction de votre visite.

Durée : 1h15 env

Charles de Gaulle a vu le jour au 9, rue Princesse à Lille dans la demeure de ses grands-parents maternels, le 22 novembre 1890. Cette maison fut le lieu de retrouvailles familiales pendant toute son enfance et sa jeunesse. C'est dans une famille unie autour de valeurs communes (patriotisme, ferveur religieuse, sens de l'engagement…) et dans un contexte géopolitique en plein bouleversement, que s'est forgé le caractère du futur Président de la Ve République.

Monument historique, la Maison natale Charles de Gaulle a pour vocation de faire découvrir à un large public l’enfance et la genèse de celui qui deviendra le plus illustre des français.

La Maison natale Charles de Gaulle a fait l'objet d'une campagne de travaux de grande ampleur en 2020 qui a permis de conforter la structure de l'habitation mais aussi de la rénover complètement (décors restaurés, pièces de vie réhabilitées, jardin d'hiver restitué…). La maison recrée l'ambiance d'un intérieur caractéristique de la bourgeoisie industrielle du Nord à la fin du XIXe siècle telle que Charles l'a connue enfant. Une visite 100 % immersive !

