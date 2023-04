Voyage à la Belle Epoque Maison natale Charles de Gaulle Lille Catégories d’évènement: Lille

Voyage à la Belle Epoque Maison natale Charles de Gaulle, 13 mai 2023, Lille. Voyage à la Belle Epoque Samedi 13 mai, 19h00 Maison natale Charles de Gaulle Sans réservation Visites guidées en costume d’époque et mise en lumière extérieure inédite. Après avoir retrouvé ses décors et son ambiance, la Maison natale retrouve ses habitants le temps d’une soirée.

Découvrez cette demeure hors du commun et plongez au cœur de la Belle Époque dans l’enfance de Charles de Gaulle. Pas de réservation

De 19 h 30 à 1 h 00 du matin

Départ tous les 1/4 d’heure

Uniquement visites guidées par groupes de 15 personnes constitués sur place Maison natale Charles de Gaulle 9, rue Princesse Lille Lille 59000 Nord Hauts-de-France 0359730030 http://www.maisondegaulle.fr Le 22 novembre 1890, Charles de Gaulle naît à Lille au 9, rue Princesse chez ses grands-parents maternels, Jules Emile et Julia Maillot, industriels du textile. De 1890 à 1912, Charles de Gaulle revient passer ses vacances dans cette demeure familiale dont il gardera toujours un sentiment nostalgique. Cette demeure invite le visiteur à se plonger dans l’atmosphère de l’époque, témoignant ainsi de l’histoire familiale. Ouvert tous les jours (sauf le mardi) de 10h à 18h. Fermé le 1er janvier, 1er mai, 25 décembre et le weekend de la Braderie de Lille. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

