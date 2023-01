Visite guidée de la Maison natale Charles de Gaulle Maison natale Charles de Gaulle Lille Catégories d’Évènement: Lille

Réservation obligatoire, durée 1h30

Une visite sur mesure de la maison natale Charles de Gaulle par nos médiateurs Maison natale Charles de Gaulle 9 rue Princesse Lille Vieux-Lille Lille 59021 Nord Hauts-de-France Ouvert tous les jours (sauf le mardi) de 10h00 à 18h00

03 59 73 00 30 http://www.maisondegaulle.fr https://www.facebook.com/MaisonNataleCharlesdeGaulle Charles de Gaulle a vu le jour au 9, rue Princesse à Lille dans la demeure de ses grands-parents maternels, le 22 novembre 1890. Cette maison fut le lieu de retrouvailles familiales pendant toute son enfance et sa jeunesse. C’est dans une famille unie autour de valeurs communes (patriotisme, ferveur religieuse, sens de l’engagement…) et dans un contexte géopolitique en plein bouleversement, que s’est forgé le caractère du futur Président de la Ve République. Monument historique et labelisée « Maison des illustres », la Maison natale Charles de Gaulle a pour vocation de faire découvrir à un large public l’enfance et la genèse de celui qui deviendra le plus illustre des français. Vous avez toujours voulu en savoir plus sur cette extraordaire maison du 9 rue Princesse…?

Vous voulez en connaitre davantage sur le jeune Charles de Gaule, son enfance, ses passions, son éducation… ?

Vous voulez découvrir la seule maison du 10ème siècle à Lille, entièrement rénovée comme à l’époque du petit Charles ? Cette visite est faite pour vous !

