Visite guidée de l'exposition « Madame est servie… et le général aussi ! » 1 février – 29 mars, les mercredis

Réservation obligatoire, durée 1h30

Visite guidée couplée : Maison natale Charles de Gaulle et exposition temporaire
Maison natale Charles de Gaulle
9 rue Princesse Lille
Ouvert tous les jours (sauf le mardi) de 10h00 à 18h00

03 59 73 00 30 http://www.maisondegaulle.fr https://www.facebook.com/MaisonNataleCharlesdeGaulle Charles de Gaulle a vu le jour au 9, rue Princesse à Lille dans la demeure de ses grands-parents maternels, le 22 novembre 1890. Cette maison fut le lieu de retrouvailles familiales pendant toute son enfance et sa jeunesse. C’est dans une famille unie autour de valeurs communes (patriotisme, ferveur religieuse, sens de l’engagement…) et dans un contexte géopolitique en plein bouleversement, que s’est forgé le caractère du futur Président de la Ve République. Monument historique et labelisée « Maison des illustres », la Maison natale Charles de Gaulle a pour vocation de faire découvrir à un large public l’enfance et la genèse de celui qui deviendra le plus illustre des français. Profitez d’une visite guidée de la Maison natale Charles de Gaulle et d’une visite commentée de l’exposition temporaire sur les arts de la table au XIXème siècle

« Madame est servie ! », c’est avec ces mots que la domestique annonçait le début du dîner les soirs de réception. Au temps de Julia et Jules Émile Maillot, les grands-parents du Général, la maison du 9 rue Princesse recevait selon les codes bourgeois de l’époque dans lesquels rien n’était laissé au hasard : préparatifs par la domesticité, dressage de la table, règles de bienséance…

L’atmosphère qui pouvait imprégner ces scènes de convivialité transparaît à travers la présentation d’objets et de documents originaux prêtés par des institutions culturelles locales mais aussi par de nombreuses reproductions d’œuvres. L’exposition livre sur un plateau une réflexion sur la place du repas, l’art de recevoir et le plaisir de la table à la fin du XIXe siècle. Le général de Gaulle n’a pas été oublié ! La dernière partie de l’exposition est consacrée à son rapport à la nourriture, de son enfance à la présidence.

