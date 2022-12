Ambiance de Noël à la Maison natale Charles de Gaulle Maison natale Charles de Gaulle, 7 décembre 2022, Lille.

6 euros / gratuit pour les moins de 26 ans / Réservation fortement conseillée

La magie de Noël au XIXe siècle

Maison natale Charles de Gaulle 9 rue Princesse Lille Vieux-Lille Lille 59021 Nord Hauts-de-France

03 59 73 00 30 http://www.maisondegaulle.fr https://www.facebook.com/MaisonNataleCharlesdeGaulle Charles de Gaulle a vu le jour au 9, rue Princesse à Lille dans la demeure de ses grands-parents maternels, le 22 novembre 1890. Cette maison fut le lieu de retrouvailles familiales pendant toute son enfance et sa jeunesse. C’est dans une famille unie autour de valeurs communes (patriotisme, ferveur religieuse, sens de l’engagement…) et dans un contexte géopolitique en plein bouleversement, que s’est forgé le caractère du futur Président de la Ve République. Monument historique et labelisée « Maison des illustres », la Maison natale Charles de Gaulle a pour vocation de faire découvrir à un large public l’enfance et la genèse de celui qui deviendra le plus illustre des français.

À la Belle Epoque, pour la Saint Nicolas et Noël, la maison fourmillait d’enfants. Charles, ses frères et sœurs, ses cousins et cousines se retrouvaient chez leur Bonne-maman pour partager ces festivités.

Cette année, l’espace de quelques semaines, la maison se met aux couleurs de Noël et retrouve une décoration d’antan, une atmosphère de fêtes !

Et en plus, une surprise attend tous les visiteurs !

