Visite « à la carte » de la Maison-Musée Gauguin Maison-Musée Gauguin, 3 juin 2023, Le Pouldu. Visite « à la carte » de la Maison-Musée Gauguin 3 et 4 juin Maison-Musée Gauguin Entrée libre Les visiteurs piochent au hasard une carte sur laquelle se trouve une question ; par exemple, » Marie Henry a-elle-dupé Paul Gauguin lors de son départ ? », « Les artistes ont-ils peint sur les murs de la buvette pour éponger leurs dettes ? »

La médiatrice répond à cette question, puis vous emmène dans la salle à manger reconstituée pour comprendre l’importance de ce lieu.

L'animation se fait tout au long de l'après-midi. Maison-Musée Gauguin 10 Rue des Grands Sables, 29360, Clohars-Carnoët, Finistère, Bretagne Le Pouldu 29360 Finistère Bretagne 0298399851 https://maisonmuseegauguin.blogspot.com/ https://www.clohars-carnoet.fr/patrimoine-historique/maison-musee-du-pouldu/ Réaménagé en 2013, le jardinet de la Maison-Musée est inspiré des jardins français du XIXe siècle. Le visiteur est plongé dans une atmosphère intimiste mêlant plantes anciennes et plantes exotiques. Le jardin s'envisage ici comme une source d'inspiration pour les peintres.

