Visite du jardinet de la Maison-Musée Gauguin Maison-Musée Gauguin, 3 juin 2023, Le Pouldu. Visite du jardinet de la Maison-Musée Gauguin 3 et 4 juin Maison-Musée Gauguin Venez découvrir le jardinet de la Maison-Musée Gauguin puis poursuivez la visite dans la reconstitution de la Buvette de la Plage où Paul Gauguin et ses amis peintres ont pris pension à partir de 1889. Maison-Musée Gauguin 10 Rue des Grands Sables, 29360, Clohars-Carnoët, Finistère, Bretagne Le Pouldu 29360 Finistère Bretagne 0298399851 https://maisonmuseegauguin.blogspot.com/ https://www.clohars-carnoet.fr/patrimoine-historique/maison-musee-du-pouldu/ Réaménagé en 2013, le jardinet de la Maison-Musée est inspiré des jardins français du XIXe siècle. Le visiteur est plongé dans une atmosphère intimiste mêlant plantes anciennes et plantes exotiques. Le jardin s’envisage ici comme une source d’inspiration pour les peintres. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T14:00:00+02:00 – 2023-06-03T18:00:00+02:00

2023-06-04T14:00:00+02:00 – 2023-06-04T18:00:00+02:00 ©Maison-Musée Gauguin

