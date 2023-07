A la découverte du Fort de Savoie Maison-Musée du Haut Verdon Colmars, 17 septembre 2023, Colmars.

A la découverte du Fort de Savoie Dimanche 17 septembre, 10h30 Maison-Musée du Haut Verdon Sur inscription / 5€ / gratuit – 12 ans – Renseignements : 04 92 83 41 92

colmarslesalpes@verdontourisme.com

Visite du fort de Savoie, en costume guidée par le Capitaine Du Puy

Maison-Musée du Haut Verdon Place neuve 04370 Colmars-les-Alpes Colmars 04370 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 92 83 41 92 https://www.haut-verdon-maison-musee.com/ La Maison Musée du Haut-Verdon est avant tout un lieu de regroupement culturel, celui de la haute vallée du Verdon. Depuis 2003, l' »Association Maison Musée et Forts Vauban du Haut-Verdon » mène un travail de collecte et de recherche dans le but de présenter aux visiteurs l’ensemble de ce patrimoine culturel, matériel autant qu’immatériel ; ce sont des objets, des vêtements ou encore des outils mais aussi des pratiques et des savoir-faire qui sont présentés, autant de témoignages du passé qui nous renseignent sur les modes de vies d’une vallée de moyenne montagne.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T10:30:00+02:00 – 2023-09-17T12:00:00+02:00

