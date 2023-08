Visite ludique de la maison de l’abbé Lemire Maison-musée de l’abbé lemire Hazebrouck Catégories d’Évènement: Hazebrouck

Nord Visite ludique de la maison de l’abbé Lemire Maison-musée de l’abbé lemire Hazebrouck, 17 septembre 2023, Hazebrouck. Visite ludique de la maison de l’abbé Lemire Dimanche 17 septembre, 14h45 Maison-musée de l’abbé lemire Une visite ludique et costumée est proposée aux visteurs afin d’évoquer la vie de l’abbé Jules Lemire, qui fut député de la ville d’Hazebrouck de 1893 à 1928. Découverte de sa maison et de son bureau resté en l’état depuis 1928. Maison-musée de l’abbé lemire 5 Ter Square Saint-Éloi, 59190 Hazebrouck Hazebrouck 59190 Nord Hauts-de-France 06 07 31 23 89 http://www.memoire-abbe-lemire.monsite.orange.fr Maison que l’Abbé Lemire a fait construire en 1899 et qu’il a occupé jusqu’à sa mort. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

