Permanences info énergie – Jeudi 25 janvier Maison municipale de l’Environnement Balma Catégories d’Évènement: Balma

Haute-Garonne Permanences info énergie – Jeudi 25 janvier Maison municipale de l’Environnement Balma, 25 janvier 2024, Balma. Permanences info énergie – Jeudi 25 janvier Jeudi 25 janvier, 14h00 Maison municipale de l’Environnement Renseignements Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-25T14:00:00+01:00 – 2024-01-25T17:00:00+01:00

Fin : 2024-01-25T14:00:00+01:00 – 2024-01-25T17:00:00+01:00 Gratuit

Sur RDV Maison municipale de l’Environnement Avenue du Calvel, 31130 Balma Balma 31130 Cyprié Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://renov.toulouse-metropole.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 34 24 59 59 »}] réunion balma Détails Catégories d’Évènement: Balma, Haute-Garonne Autres Code postal 31130 Lieu Maison municipale de l’Environnement Adresse Avenue du Calvel, 31130 Balma Ville Balma Departement Haute-Garonne Lieu Ville Maison municipale de l’Environnement Balma Latitude 43.603458 Longitude 1.504679 latitude longitude 43.603458;1.504679

Maison municipale de l’Environnement Balma Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/balma/