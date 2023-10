Rencontre Biodiversité – Samedi 14 octobre Maison municipale de l’Environnement Balma Catégories d’Évènement: Balma

Rencontre Biodiversité – Samedi 14 octobre
Samedi 14 octobre, 10h00
Maison municipale de l'Environnement

Découverte de la biodiversité locale avec le groupe Biodiversité de l'APCVEB.

Point de rencontre sur le site balma.biodiv.fr

Maison municipale de l'Environnement
Avenue du Calvel, 31130 Balma
Balma 31130 Cyprié
Haute-Garonne
Occitanie

apcveb@free.fr
https://balma.biodiv.fr/

2023-10-14T10:00:00+02:00 – 2023-10-14T12:00:00+02:00

