Fresque du climat – Dimanche 8 octobre Maison municipale de l’Environnement Balma, 8 octobre 2023, Balma.

Fresque du climat – Dimanche 8 octobre Dimanche 8 octobre, 15h00 Maison municipale de l’Environnement Renseignements

Atelier ludique et collaboratif pour être sensibilisé aux causes et conséquences du dérèglement du climat

Maison municipale de l’Environnement Avenue du Calvel, 31130 Balma Balma 31130 Cyprié Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « email », « value »: « fresque@balmaentransition.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 14 14 24 17 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-08T15:00:00+02:00 – 2023-10-08T18:00:00+02:00

2023-10-08T15:00:00+02:00 – 2023-10-08T18:00:00+02:00

balma climat