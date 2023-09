Atelier « Action Climat » – Jeudi 28 septembre Maison municipale de l’Environnement Balma, 28 septembre 2023, Balma.

Atelier « Action Climat » – Jeudi 28 septembre Jeudi 28 septembre, 18h00 Maison municipale de l’Environnement Sur inscription

Fresque du climat : atelier ludique et collaboratif pour être sensibilisé aux causes et conséquences du dérèglement climatique.

Limité à 15 places

Maison municipale de l’Environnement Avenue du Calvel, 31130 Balma Balma 31130 Cyprié Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « email », « value »: « fresque@balmaentransition.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 14 14 24 17 »}, {« type »: « link », « value »: « https://t.ly/R-Tn »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-28T18:00:00+02:00 – 2023-09-28T21:00:00+02:00

2023-09-28T18:00:00+02:00 – 2023-09-28T21:00:00+02:00

atelier balma