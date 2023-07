Atelier 2 tonnes – Jeudi 20 juillet Maison municipale de l’Environnement Balma, 20 juillet 2023, Balma.

Atelier 2 tonnes – Jeudi 20 juillet Jeudi 20 juillet, 18h00 Maison municipale de l’Environnement Sur inscription

En 3 heures, et en équipe, projetez-vous jusqu’en 2050, découvrez les leviers indivi duels et collectifs de la transition vers une société bas carbone et identifiez le rôle que vous souhaitez y jouer.

06 14 14 24 17 – fresque@balmaentransition.fr

Maison municipale de l'Environnement Avenue du Calvel, 31130 Balma Balma 31130 Cyprié Haute-Garonne Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-20T18:00:00+02:00 – 2023-07-20T21:00:00+02:00

balma climat