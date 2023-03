Atelier « Action Climat » – Samedi 25 mars Maison municipale de l’Environnement Balma Catégories d’Évènement: Balma

Atelier « Action Climat » – Samedi 25 mars Maison municipale de l’Environnement, 25 mars 2023, Balma. Atelier « Action Climat » – Samedi 25 mars Samedi 25 mars, 14h00 Maison municipale de l’Environnement Sur inscription 3h pour tout comprendre sur le défi climatique.

Inscription obligatoire par téléphone ou par mail. Maison municipale de l’Environnement Avenue du Calvel, 31130 Balma Balma 31130 Cyprié Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 06 98 78 44 34 »}, {« type »: « email », « value »: « fresque@balmaentransition.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

