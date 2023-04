Copas y Compas Maison Municipale de la Musique de Bègles Bègles Catégories d’Évènement: Bègles

Gironde Copas y Compas Maison Municipale de la Musique de Bègles, 4 juin 2023, Bègles. Copas y Compas Dimanche 4 juin, 12h00 Maison Municipale de la Musique de Bègles Entrée libre Copas y Compas Sentiments, énergie, beauté, émotions, partage… C’est tout le plaisir du flamenco que les artistes qui animent la Peña Copas y Compas, lieu de référence à Bordeaux et dans la région en matière de flamenco, ont à cœur de transmettre au quotidien. Dimanche 4 juin à midi – Scène les Sècheries – Parc de la Maison Municipale de la Musique Maison Municipale de la Musique de Bègles 57, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 33130 Begles Bègles 33130 Terres Neuves Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0556499594 »}, {« type »: « email », « value »: « fetdelamorue@mairie-begles.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-04T12:00:00+02:00 – 2023-06-04T13:00:00+02:00

2023-06-04T12:00:00+02:00 – 2023-06-04T13:00:00+02:00 #FDM2023 flamenco Ilko Alexandroff Détails Catégories d’Évènement: Bègles, Gironde Autres Lieu Maison Municipale de la Musique de Bègles Adresse 57, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 33130 Begles Ville Bègles Departement Gironde Age max 99 Lieu Ville Maison Municipale de la Musique de Bègles Bègles

Maison Municipale de la Musique de Bègles Bègles Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/begles/

Copas y Compas Maison Municipale de la Musique de Bègles 2023-06-04 was last modified: by Copas y Compas Maison Municipale de la Musique de Bègles Maison Municipale de la Musique de Bègles 4 juin 2023 Bègles Maison Municipale de la Musique de Bègles Bègles

Bègles Gironde