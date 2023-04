Foutrack Deluxe Maison Municipale de la Musique de Bègles Bègles Catégories d’Évènement: Bègles

Gironde Foutrack Deluxe Maison Municipale de la Musique de Bègles, 3 juin 2023, Bègles. Foutrack Deluxe Samedi 3 juin, 23h00 Maison Municipale de la Musique de Bègles Entrée libre Foutrack Deluxe Les DJ set de Foutrack Deluxe sont des mélanges explosifs de tubes alternatifs finement choisis, testés et validés sur le dancefloor. Rock’N’Roll, Bass music, Electro-Rock, House, Hip-Hop, Ragga, Jungle, Pop, Techno et autres joyeusetés punkoïdes Samedi 3 juin à 23 h – Caravane – Parc de la Maison Municipale de la Musique Maison Municipale de la Musique de Bègles 57, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 33130 Begles Bègles 33130 Terres Neuves Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0556499594 »}, {« type »: « email », « value »: « fetedelamorue@mairie-begles.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

