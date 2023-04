Orchestre de l’harmonie Municipale Maison Municipale de la Musique de Bègles Bègles Catégories d’Évènement: Bègles

Orchestre de l'harmonie Municipale Vendredi 2 juin, 19h30 Maison Municipale de la Musique de Bègles Entrée libre Orchestre de l'harmonie municipale L'orchestre d'Harmonie de la Maison Municipale de la Musique de Bègles, dirigé par Régis Alamichel et constitué d'une cinquantaine de musiciens, propose, en ouverture de cette 27ème Fête de la Morue, un programme de musiques espagnoles, de Bizet à Robert Fienga.

Vendredi 2 juin à 19 h 30 – Parc de la Maison Municipale de la Musique Maison Municipale de la Musique de Bègles 57, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 33130 Begles Bègles 33130 Terres Neuves Gironde Nouvelle-Aquitaine

