Slowfest Orchestra 30 mai et 2 juin Maison Municipale de la Musique de Bègles Entrée libre

Orchestre résident de Slowfest, entre Meute et Fulu Miziki, le Slowfest Orchestra est un collectif de musiciennes qui propose une musique de danse et de transe acoustique, inspirée des codes des musiques électroniques et de la démarche « décroissante » et « low-tech » la scène congolaise de Kinshasa.

Vendredi 2 juin à 22 h – Scène les Sècheries – Parc de la Maison Municipale de la Musique

Maison Municipale de la Musique de Bègles 57, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 33130 Begles Bègles 33130 Terres Neuves Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0556499594 »}, {« type »: « email », « value »: « fetedelamorue@mairie-begles.fr »}]

2023-05-30T23:30:00+02:00 – 2023-05-30T23:59:00+02:00

2023-06-02T22:00:00+02:00 – 2023-06-02T23:00:00+02:00

