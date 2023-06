Portes ouvertes de la Maison Municipale de la Musique Maison Municipale de la Musique Bègles, 26 juin 2023, Bègles.

Portes ouvertes de la Maison Municipale de la Musique

Venez découvrir les instruments enseignés. Un tableau des horaires et des disciplines présentées plus précis, sera consultables sur le site de la ville de Bègles dans le courant du mois de juin.

Du lundi 26 au mercredi 28 juin

Concert de la classe de clarinettes et musique de chambre

Lundi 26 juin à 19 h à la MMM.

Concert de la classe de trompette

Mercredi 28 juin à 19 h à la MMM.

Concert de la classe de percussion

Samedi 1er juillet à 19 h à la MMM.

Renseignements de préférence par mail à l’adresse maisondelamusique@mairie-begles.fr, ou par téléphone : 05 33 89 95 59 du lundi au vendredi, de 14 h à 17 h 30 et le samedi 9 h 30 à 15 h 30.

Maison Municipale de la Musique 57, avenue du Maréchal de Tassigny 33130 Bègles

Renseignements: maisondelamusique@mairie-begles.fr, 05 33 89 95 59

