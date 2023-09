Cet évènement est passé Journée du Patrimoine à la maison Mory Maison Mory Le Bourg Catégories d’Évènement: Le Bourg

Loiret Journée du Patrimoine à la maison Mory Maison Mory Le Bourg, 17 septembre 2023, Le Bourg. Journée du Patrimoine à la maison Mory Dimanche 17 septembre, 10h00 Maison Mory enquête policière sur inscription Découverte du patrimoine architectural du centre-bourg d’Amilly à travers des visites de différents maisons remarquables.

Organisation d'une chasse aux indices auprès de personnages installés sur le site de la Maison Mory pour résoudre une enquête policière des années 1900. Maison Mory 35 rue Jules Ferry, 45210 Amilly Le Bourg 45200 Loiret Centre-Val de Loire Résidence bourgeoise du XIXe siècle, la Maison Mory abrite désormais les cérémonies de mariage.

