Seine-et-Marne Visite libre de la maison Monier et de ses peintures murales Maison Monier Bourron-Marlotte, 16 septembre 2023, Bourron-Marlotte. Visite libre de la maison Monier et de ses peintures murales 16 et 17 septembre Maison Monier Venez découvrir les peintures murales de la maison Monier, ancienne habitation du charpentier du village, décorée par les artistes vers 1912 Vous pourrez admirer à la maison Monier des peintures murales réalisées par les artistes Charles Virion et Edmond Van Coppenolle entre 1906 et 1912. Des scènes de chasse et de nature restaurées il y a quelques années. Renseignements : Mairie de Bourron-Marlotte, maison Monier, à coté de la mairie

Samedi: 14h à 18h

Dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h Renseignements : 01 60 74 99 99 / info@fontainebleau-tourisme.com Maison Monier 139 rue du Général-de-Gaulle 77780 Bourron-Marlotte Bourron-Marlotte 77780 Seine-et-Marne Île-de-France 01 64 45 58 50 http://www.bourronmarlotte.free.fr [{« link »: « mailto:info@fontainebleau-tourisme.com »}] Une ancienne salle de billard, propriété d’un charpentier qui accueillait les artistes peintres au tout début du XXe siècle. L’enseigne de la maison affichait « Au rendez-vous des chasseurs » et la salle des peintures est entièrement décorée sur le thème de la chasse et des animaux Nouvel Office de Tourisme, à côté de la mairie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

