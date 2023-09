Exposition et atelier de patchwork. Maison Moïse La Sauvetat, 15 septembre 2023, La Sauvetat.

La technique du patchwork est commune à de nombreuses civilisations : elle consiste à récupérer les restes de tissus provenant de divers travaux et à les assembler pour réaliser des objets de décoration ou des éléments de literie.

Cet assemblage est pensé et composé pour être un bel objet. Certains seront de véritables œuvres d’art.

On a trouvé des patchworks très anciens, mais on assiste à une « renaissance » du patchwork en Grande Bretagne à la fin du XVIIIème siècle et, aux Etats Unis au cours du XIXème, les femmes amish en feront une activité traditionnelle.

Ce sont essentiellement des femmes qui s’adonnent à cette activité, souvent réunies en association, elles peuvent s’enrichir mutuellement de leurs réussites et de leurs échecs.

Elles peuvent s’engager sur une œuvre collective et ainsi réaliser une grande pièce.

C’est l’association « Eclats » qui exposera, dans la Maison Moïse pour les Journées européennes du patrimoine.

Parmi les ouvrages exposés se trouve une couverture offerte aux Amis de la Commanderie par cette association

Maison Moïse Quartier des Forts 63730 La Sauvetat La Sauvetat 63730 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes 04 73 39 52 67

Association les Amis de la Commanderie