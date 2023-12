Veillée de Noël avec Jacqueline Padilla, experte en parfum et olfactologue Maison Milon Grillon, 22 décembre 2023 07:00, Grillon.

Grillon,Vaucluse

Soirée musicale avec Sylvio Rom et leurs guitares

Apéritif dînatoire pour clôturer l’année 2023.

Maison Milon Place Emile Colongin

Grillon 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur



Musical evening with Sylvio Rom and their guitars

Aperitif dinner to close the year 2023

Velada musical con Sylvio Rom y sus guitarras

Cena aperitivo para cerrar el año 2023

Musikalischer Abend mit Sylvio Rom und ihren Gitarren

Aperitif-Dinner zum Abschluss des Jahres 2023

