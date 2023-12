Vernissage de l’exposition « L’esprit de Noël » Maison Milon Grillon, 16 décembre 2023 07:00, Grillon.

Grillon,Vaucluse

Vernissage en musique de l’exposition qui sera à la Maison Milon jusqu’à la fin de l’année.

Soirée musicale avec Sylvio et Rom et leurs guitares

Rafraîchissements et amuse-bouches pour clôturer la soirée.

2023-12-16 fin : 2023-12-16 . .

Maison Milon Place Emile Colongin

Grillon 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur



Musical opening of the exhibition at Maison Milon until the end of the year.

Musical evening with Sylvio and Rom and their guitars

Refreshments and appetizers to round off the evening

Inauguración musical de la exposición en la Maison Milon hasta finales de año.

Velada musical con Sylvio y Rom y sus guitarras

Refrescos y aperitivos para completar la velada

Musikalische Vernissage der Ausstellung, die bis Ende des Jahres im Maison Milon zu sehen sein wird.

Musikalischer Abend mit Sylvio und Rom und ihren Gitarren

Erfrischungen und Häppchen zum Abschluss des Abends

