Fabriquer des objets de décoration pour Noël Maison Milon Grillon, 15 novembre 2023, Grillon.

Grillon,Vaucluse

La découpeuse laser est un formidable outil de découpe et de gravure.

Nous vous proposons de venir la découvrir en créant des décorations de Noël..

2023-11-15 14:30:00 fin : 2023-11-15 . .

Maison Milon Place Emile Colongin

Grillon 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur



The laser cutter is a wonderful tool for cutting and engraving.

We invite you to discover it as you create Christmas decorations.

La cortadora láser es una herramienta fantástica para cortar y grabar.

Te invitamos a que vengas a descubrirla creando algunos adornos navideños.

Der Laserschneider ist ein fantastisches Werkzeug zum Schneiden und Gravieren.

Wir schlagen vor, dass Sie sie bei der Herstellung von Weihnachtsdekorationen kennenlernen.

