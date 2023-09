Apprends à coder avec les lapins crétins Maison Milon Grillon, 27 octobre 2023, Grillon.

Grillon,Vaucluse

Une expérience éducative amusante et engageante , qui fournit au public tous les outils nécessaires pour s’enthousiasmer sur l’apprentissage du codage

A partir de 7 ans.

2023-10-27 fin : 2023-10-27 . .

Maison Milon Place Emile Colongin

Grillon 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur



A fun and engaging educational experience, providing audiences with all the tools they need to get excited about learning to code

Ages 7 and up

Una experiencia educativa divertida y atractiva que proporciona al público todas las herramientas que necesita para entusiasmarse por aprender a programar

A partir de 7 años

Eine unterhaltsame und einnehmende Lernerfahrung, die dem Publikum alle notwendigen Werkzeuge an die Hand gibt, um sich für das Lernen von Codes zu begeistern

Ab 7 Jahren

Mise à jour le 2023-09-27 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes